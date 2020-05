Laurent Gbagbo fête 1 an de plus ce dimanche 31 mai 2020. Cet événement est particulier pour l’homme, eu égard aux dernières restrictions de liberté levées par la Cour pénale internationale.

A l’occasion de ce 75è anniversaire, l’ex- président ivoirien a livré un message à ses compatriotes

Publicité

“Peuple de Côte d’Ivoire, mon peuple. Nous sommes ensemble depuis toujours. Je vous connais et vous me connaissez. Jamais je vous ai trahi et jamais je ne vous trahirai. Je me rends compte que, vous même jamais vous ne m’avez trahi. Depuis 1990, vous n’avez cessé de m’apporter votre chaleur et votre soutien. C’est Dieu seul qui pourra vous remercier. En tout cas, moi en tant qu’homme, je ferai tout ce que je peux pour mériter votre confiance”, a-t-il écrit sur sa page facebook. Et d’ajouter dans une seconde publication

“«Pour vous, avec vous, j’ai enduré l’exil, la prison, la solitude, sans jamais trahir la Côte d’Ivoire (…) Pour vous, avec vous, j’ai renoncé à tous les avantages, je suis resté à l’écart pour offrir un jour une alternative à la Côte d’Ivoire.» Laurent GBAGBO”

C’est la première fois que l’homme souffle un air de liberté depuis son arrestation en avril 2011, suivie de son transfèrement à la cour pénale internationale.

Pour rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont acquis une plus grande liberté depuis le 28 mai dernier. Ils peuvent désormais se rendre dans tous les pays ayant signé le traité de Rome.