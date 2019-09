De son vrai nom Elhadji Diallo, Elzo Jamdong est né dans le centre de Dakar, le quartier du Plateau. Il grandit dans une famille de mélomanes avec notamment un père amateur de jazz et de musique cubaine et un frère joueur de clavier.

Fan de rap westcoast, il se fait appeler Free E (inspiré de Eazy E) et écrit ses premières mesures en classe de 4ème. Après avoir passé le Bac, il s’installe à Lille en France en 2006 et forme le collectif Jamdong avec d’autres amis étudiants originaires de Dakar avec qui il produit deux mixtapes (Red Alert en 2009 et Gold Medal en 2012).