La suite après cette publicité

Suite de ce marathon de football fou en Espagne avec la suite de la 32e journée qui se dispute ce samedi. Et on sera particulièrement attentif au match Celta de Vigo – FC Barcelone, que vous pourrez suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 17h. Un duel très important dans la course au titre, où le FC Barcelone, deuxième à égalité de points avec le Real Madrid mais derrière au goal average particulière, n’a clairement pas le droit à l’erreur. En face, des Galiciens avec un ancien de la maison catalane sur le banc, Oscar Garcia, et qui sont sur deux victoires de rang qui leur ont permis de prendre de l’air en bas de tableau.

Pour ce match, Garcia devrait miser sur un 4-4-2, avec Rubén Blanco dans les cages. Aidoo, Araujo, Murillo et Kevin Vazquez composeront l’arrière-garde, avec Okay et Bradaric dans l’entrejeu. Sur les ailes, on retrouvera deux anciens du Barça, Denis Suarez, et Rafinha, qui appartient toujours aux Catalans. Devant, Fedor Smolov et Iago Aspas devront faire trembler les cages de Ter Stegen. Quique Setién lui alignera logiquement l’Alleman dans les cages, protégé par une défense Semedo-Piqué-Lenglet-Alba. Ivan Rakitic sera aligné devant la défense en l’absence de Busquets, avec Vidal et Riqui Puig devant lui. La MSG sera elle bien présente sur le front de l’attaque.