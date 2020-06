Au CEM 2 de kolda, le gouvernement scolaire a mené différentes actions de nettoiement des locaux de l’établissement. Et cela pour une reprise des cours dans un environnement scolaire en sécurité sanitaire. Une initiative qui vient appuyer les actions de l’État aprés la désinfection des loyaux. Sous la houlette du chef d’établissement, les professeurs encadreurs du gouvernement scolaire ont mis la main à la patte pour mieux préparer le collège à accueillir son personnel scolaire le 02 juin prochain. Et le principal Oumar Aw de se féliciter de ces actions de patriotes qui font toujours foi dans son établissement. A signaler qu’avant le clean day du chef de l’État, le CEM 2 de kolda avait déjà initié des journées de propreté qu’il appliquées chaque semaine. Aprés ces actions menées par le gouvernement scolaire, l’établissement attend encore de recevoir des autorités, le matériel et produits d’hygiène listés dans le protocole sanitaire pour démarrer les enseignements apprentissages le 02 juin en toute sécurité sanitaire contre le coronavirus.

ELHADJI MAEL COLY

Xibaaru

