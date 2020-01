Cheikh Omar Diop, en classe de 6ème au Collège d’enseignement moyen (Cem) de la commune de Simbandi Balante, dans le département de Goudomp, a été tué le vendredi dernier, à la suite d’une bagarre avec une élève en classe de 3è, Salimata Diatta. Cette dernière, lui a asséné un coup de bâton à la tête, non loin de l’établissement.

Les différents témoignages recueillis indiquent que la fille avait été renvoyée de sa classe, on ne sait pour l’instant pour quel motif. Sur le chemin de retour à la maison, elle rencontre Cheikh Omar Diop. Ce dernier, lorsqu’il n’avait pas cours, venait dans l’établissement un peu avant 17h vendre de la crème glacée. Lorsqu’ils se sont rencontrés, il y a eu une dispute et s’en est suivie la bagarre qui a coûté la vie au garçon de 12 ans, décédé au cours de son évacuation.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Samine s’est déportée sur les lieux pour mettre aux arrêts l’auteur du crime accidentel. En garde à vue à la brigade, Salimata Diatta, originaire de Mandina Balante, village voisin de la commune de Simbandi Balante sera déférée demain, lundi, au parquet de Kolda.

Quant au corps de la victime, il a été déposé à l’hôpital de Ziguinchor pour autopsie.

