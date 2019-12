La centrale à charbon de Bargny a finalement fait couler beaucoup d’encre. Au cœur de manifestations des populations de la commune, la centrale a eu beaucoup de mal à démarrer. C’est ainsi que la nouvelle de sa fermeture dans la semaine, a provoqué un immense soulagement auprès des activistes et autres réfractaires à la centrale. Pour le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, la centrale devrait plutôt migrer vers une centrale à gaz à l’horizon 2023. ” Je confirme qu’il n’y aura plus de centrale à charbon au Sénégal”, a t’il déclaré en marge de la signature d’un accord de financement avec la GIZ et le Fonds Vert Climat à Madrid. “Celle existante au Sénégal sera transformée en centrale à gaz” a t-il aussi précisé. Une telle décision, selon le ministre, “est tout à fait conforme à la politique du Sénégal en matière de lutte contre les changements climatiques.” Pour rappel, Abdou Karim Sall prend part à la conférence des parties sur les changements climatiques à Madrid.

La traditionnelle réunion « African Ministerial Conference on Environment and Natural Resources » (AMCEN) qui réunit les ministres en charge du secteur de l’environnement africain lors de la COP 25, a permis à l’ensemble des délégations africaines de faire le point de l’état d’avancement des négociations », a indiqué le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall au sortir de la réunion précitée. Il a par ailleurs annoncé une harmonisation des positions africaines « afin lors du segment de haut niveau que nous puissions d’une seule voix parler au nom de l’Afrique pour prendre une bonne position dans la lutte contre les effets des changements climatiques », a-t-il expliqué. Pour rappel, les représentants des pays signataires de l’Accord de Paris sont réunis jusqu’au 13 décembre à Madrid pour discuter des enjeux climatiques.





