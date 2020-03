Mamadou Bâ, 40 ans, qui se prenait pour un policier, a fait main basse sur 25 millions Fcfa chez une Djiboutienne résidant en centre-ville de Dakar, plus précisément à la célèbre Rue Sandiniéry.

D’après L’Observateur, Bâ et son acolyte Iboulaye Sow ont défoncé la porte de l’appartement. Accueilli par la Djiboutienne, ils se présentent comme des agents de police en service.

Malmenée et violentée, elle sera conduite dans les toilettes où Mamadou Bâ tentera d’abuser d’elle, au moment où son complice perquisitionnait les pièces de l’appartement.

Au cours de la fouille, il tombe sur un coffre contenant 25 millions Fcfa, un téléphone portable et des documents importants. Il informe Bâ qui lâche sa victime l’enfermant dans les toilettes.

Laissée seule, elle hurle, ameutant le voisinage. Si Iboulaye Sow a réussi à s’échapper, Bâ sera arrêté et livré à la vraie police.

Tailleur de profession, Bâ, qui est un repris de justice, était récemment élargi de prison pour meurtre. Il était condamné à 10 ans de prison. Il est placé en garde à vue en attendant son déferrement au parquet.