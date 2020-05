Le couvre-feu est allégé. Dans un message adressé à la Nation, ce lundi 11 mai 2020, le chef de l’Etat a annoncé 5 mesures phares allant dans le sens d’un assouplissement des conditions de l’état d’urgence : le changement de l’horaire du couvre-feu, la réouverture des lieux de culte, celle des marchés, la reprise des cours pour les élèves en classes d’examen et enfin la possibilité de rapatriement, pour les familles qui le souhaitent, des dépouilles de Sénégalais morts du coronavirus à l’étranger.

Concernant le couvre-feu, désormais, ce sont deux (02) heures de moins par rapport à la durée initiale. Cette mesure restrictive prise par le chef de l’Etat, dans le cadre de l’état d’urgence, est maintenant applicable, sur l’ensemble du territoire national, de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h du matin. C’est l’une des décisions majeures sur la batterie de mesures annoncée par le chef de l’Etat lors de son adresse à la nation de ce, lundi 11 mai, 2020.

Pour le chef de l’Etat, l’heure d’apprendre à vivre avec le virus a sonné. Ainsi, Macky Sall a décidé de rouvrir les marchés six jours sur sept, avec un dernier jour réservé aux opérations de nettoyage et désinfection. Cette décision vient également mettre un terme à celle du préfet de Dakar qui avait instauré, pour le département qu’il dirige, un système d’ouverture de trois jours sur sept pour ceux qui vendent des produits alimentaires, de deux jours sur sept pour les autres et une fermeture totale les week-ends.



De même, les marchés hebdomadaires, communément appelés loumas, seront rouverts, mais dans les limites de chaque département, a annoncé le chef de l’Etat.

Autre mesure annoncée par le président Sall : la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen. « Les cours reprendront le 2 juin pour les classes d’examen, c’est à dire pour les classes de CM2, Troisième et Terminale ; soit 551 000 élèves, du public et du privé réunis, sur les 3 500 000. L’année scolaire et le calendrier des examens seront adaptés en conséquence. Les élèves des autres classes continueront de suivre les cours à partir du dispositif « Apprendre à la maison », décliné dans ses plateformes télévisuelle, radiophonique et numérique. »

Enfin, le président de la République a également annoncé la réouverture des lieux de culte (mosquées, églises…), en assurant qu’il y aura des consultations avec les guides spirituels et les Associations religieuses, pour convenir des conditions et modalités.

« Plus que jamais la responsabilité de chacun et de chacune est engagée. Dans cette nouvelle phase qui va durer, non pas quelques semaines, mais au moins trois à quatre mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus en adoptant nos comportements individuels et collectives à l’évolution de la pandémie. En conséquence, il nous fait adopter notre stratégie de façon à mener nos activités essentielles et faire vivre notre économie en veillant à la préservation de notre santé et celle de la communauté », a motivé le président de la République.

