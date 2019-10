Sonatel, Orange Money et la CDP dirigée par Awa ndiaye font l’objet d’une plainte devant l’office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). L ‘auteur de la plainte n’est autre que la dame Magatte Ndiaye Ndoye, qui accuse les mis en cause précités de vente de données personnelles et corruption présumées.

Selon L’As, qui donne l’information, la présidente de l’Ofnac a décidé d’ouvrir une enquête pour élucider cette affaire. Dans la foulée, la plaignante a été auditionnée par l’Ofnac mercredi dernier. Sonatel, Orange money et la Cdp seront auditionnés par l’Ofnac dans les prochains jours.

