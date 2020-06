Didier Raoult devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus, le 24 juin 2020. — Christophe Ena/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pendant plus de trois heures, le directeur l’IHU Méditerranée Infection de Marseille a répondu aux questions des parlementaires. Didier Raoult a étrillé le conseil scientifique Covid, créé mi-mars pour conseiller le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire, et dont il s’est mis très vite en retrait. « Ce n’était pas un conseil scientifique. Moi j’en ai un à Marseille qui fait rêver le monde entier, je n’ai que des stars dans leur domaine ». « Je leur ai dit : « si vous voulez faire un vrai conseil scientifique, je vous donne la liste des dix meilleurs en France sur le coronavirus », là, il y en avait aucun ».

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a proposé mercredi aux syndicats une enveloppe de six milliards d’euros pour revaloriser les salaires des personnels hospitaliers non médicaux, a-t-on appris de sources concordantes. Un mois après son ouverture, le « Ségur de la santé » a enfin apporté sa réponse à la principale revendication des syndicats : la hausse des rémunérations des soignants – hors médecins, qui font l’objet d’une négociation parallèle. Lors d’une réunion sur ce sujet, Olivier Véran a avancé le chiffre de six milliards « pour les hôpitaux, les établissements médico-sociaux (publics, ndlr) et les établissements privés », a indiqué à l’AFP un des participants.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel n’avait jamais été fermée aussi longtemps. Après trois mois et demi de confinement, le monument qui accueille chaque année six millions de visiteurs rouvrira ses portes jeudi. Pour autant, il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de retrouver un fonctionnement normal.

Pendant une semaine, l’accès aux premier et deuxième étages de la dame de faire se fera exclusivement par les escaliers. L’escalier Est pour la montée, l’escalier Ouest pour la descente.

