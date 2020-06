Dimanche, sur les coups de 19 heures, Afida Turner annonçait sa candidature à l’élection présidentielle 2022, sur son compte Twitter officiel.

“CHERS FANS, CHERS FRANÇAIS JE VOUS ANNONCE MA CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE AFIN DE REMÉDIER AUX PROBLÈMES DES GILETS JAUNES ET DE SURCROÎT A CETTE POLICE VIOLENTE”, écrivait-elle en effet sur le célèbre réseau social où elle est suivie par plus de 115.000 personnes.

La chanteuse a fini par débarquer, en visio, dans C que du kif, l’émission animée par Cyril Hanouna ce lundi 1er juin pour en dire plus sur cette annonce qui a fait grand bruit et secoué la Toile.

D’ailleurs, extrêmement surpris, l’animateur télé a immédiatement demandé à son invité si elle était en train de “blaguer” et Afida n’a pas tardé à lui répondre, à sa manière.

“Cyril, vous savez à qui vous avez affaire. Je ne blague jamais (…) Même si je ne suis pas présidente, j’aimerais apporter mon soutien aux gens dans la rue, aux Gilets Jaunes. Ma volonté est incroyable, je veux aider le peuple français”, a-t-elle déclaré en direct, sur C8.

“J’ai déjà 300.000 likes et retweets,” a-t-elle aussi assuré. Et de poursuivre : “Vous savez comment ça se passe avec les Maires. Il faut payer des pots de vin. Je sortirai mon chèque !”

À voir également : La chroniqueuse de TPMP, Kelly Vedovelli, fait une grande annonce et totalement surprenante !

Jean Puydebat

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article “C’est une blague ?”, la question très cash de Cyril Hanouna à Afida Turner qui souhaite être candidate aux présidentielles ! est apparu en premier sur Snap221.info.