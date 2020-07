Psoriasis, couperose, urticaire ou lucite estivale : ne laissez pas vos problèmes dermato vous gâcher les vacances. Profitez de l’été pour prendre soin de votre peau et la soigner au naturel avec les conseils du Dr Paul Dumont, dermatologue, auteur de Soigner sa peau au naturel.

On soulage la couperose

En été, les personnes qui souffrent de couperose ne sont pas à la fête car la chaleur provoquée sur la peau par les UV aggrave la dilatation des petits vaisseaux. Les eaux florales et plus particulièrement le distillat d’hamamélis sont efficaces pour lutter contre l’érythème solaire induit par les UV. Appliquer en compresses locales sur les joues pendant quelques minutes.

Sur le même sujet

Eczéma, allergies, excès de soleil, psoriasis : comment faire la différence ?

Eczéma, allergies, excès de soleil, psoriasis : comment faire la différence ?

Les soins homéo

Digitalis purpurea 4CH : soigne la dilatation des capillaires. Pulsatilla 9CH : 5 granules lorsque le visage rougit. Lachesis mutus 15CH : pour soigner la congestion à un stade avancé de couperose, 5 granules au coucher.

Les soins phyto

Deux plantes ont une activité tonique astringente et anti-couperose et peuvent être utilisées soit en tisane soit sous forme de gouttes d’hydri-alcoolat (HATM). Le gingko biloba améliore la micro-circulation. L’hamamélis est une plante astringente bénéfique pour toutes les inflammations. Associée au gingko biloba, elle tempère ses effets fluidifiants.

On soulage la lucite estivale

De plus en plus de personnes réagissent aux premières expositions au soleil en développant une photo-dermatose appelée lucite estivale. Cette réaction de photosensibilité va s’atténuer au fur et à mesure que la peau bronze. Pour activer le bronzage plus rapidement, appliquez sur la peau, tous les soirs après le bain de soleil de l’huile de germe de blé, de l’huile de carotte ou de l’huile de millepertuis.

Les soins phyto

Prenez 5 granules d’Histamimum 5 CH en alternance avec Urtica urens 5 CH, toutes les 10 mn, en espaçant progressivement selon l’amélioration. Puis continuez à prendre 5 granules d’Histamimum 15 CH chaque matin avant de sortir au soleil.

On soulage le psoriasis

Contrairement aux personnes qui souffrent de couperose, quand on a du psoriasis on est à la fête quand il y a du soleil car il régule la cicatrisation de la peau et aide à sa régénération. Pensez quand même à hydrater votre épiderme et aidez-le à se régénérer en utilisant chaque jour une crème grasse aux oméga-3 et à la lécithine marine.

Les soins homéo

Kalium arsenicosum 9CH : 5 granules tous les matins en continu. Arsenicum lodatum 9CH lorsque le psoriasis commence à blanchir et qu'il y a sensation de brûlure.

Les soins aroma

Dans une cuillère à soupe d’huile végétale de jojoba, ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie, 5 gouttes d’HE de bois de cade, 5 gouttes d’HE d’hélichryse italienne. Appliquez ce mélange localement.

On soulage un urticaire

Entre 15 et 20% des personnes vont connaître au moins un épisode aigu d’urticaire au cours de leur vie et 1% en souffrent de façon chronique. Les démangeaisons sont parfois si vives qu’elles peuvent faire perdre le sommeil.

Les soins homéo

Urtica urens 15 CH : 5 granules 4 à 6 fois par jour lors des poussées. A associer avec Apis mellifica 15 CH 5 granules 4 à 6 fois par jour, notamment si la peau a tendance à gonfler.

Les soins phyto

Quatre plantes anti-inflammatoires sont intéressantes pour calmer les démangeaisons : le plantain, le cassis, le calendula et la camomille. Utilisez-les sous forme de teinture-mère : diluez dans de l’eau et imbibez une compresse que vous maintenez sur la zone qui démange, deux fois par jour.

On nourrit la peau avec des huiles

L’huile de nigelle (Nigella sativa), kalonji ou cumin noir. Utilisée depuis 5000 ans en médecine ayurvédique, cette huile est aussi présente dans les traditions de l’Égypte et de la Syrie. On raconte même que Cléopâtre l’utilisait pour obtenir un beau teint et des cheveux brillants ! Extraite par pression à froid des graines, elle est très prisée par les recettes de beauté orientales. L’huile de nigelle a un pouvoir antioxydant, hydratant, cicatrisant et elle favorise le renouvellement cellulaire. Elle peut être utilisée pure ou diluée dans une autre huile végétale, en application locale, plusieurs fois par jour. Il est aussi possible de l’intégrer à ses produits cosmétiques. Peu grasse, elle a la particularité de p********r facilement dans la peau.

Notre conseil : 1 cuillerée à café de cette huile (Melvita, La Compagnie des sens, MyCosmetik…) 2 fois par jour, ou ajoutée à vos produits de soin pour la peau et les cheveux.

L’huile de calophylle. Issue du ta manu (un arbre sacré de Polynésie), elle affiche une teneur intéressante en oméga 6, oméga 9 et acides gras saturés. Elle favorise la régénération des tissus cutanés et apporte souplesse et élasticité à la peau. La médecine traditionnelle la recommande en application locale contre les dermatoses.

Notre conseil : sous forme d'huile végétale de calophyle (Pranarom, Aroma-Zone), seule ou diluée à 20 % avec de l'huile essentielle de lavande fine, de myrrhe ou de géranium d'Égypte, en application locale sur la peau.

En vidéo : qu’est-ce qu’on mange cet été pour avoir une belle peau ?

A lire aussi :

Dans quel cas faut-il éviter le soleil ? Les conseils du naturopathe pour soulager l'eczéma Acné, psoriasis, eczéma : à quelle dose de soleil avez-vous droit ? 12 remèdes maison contre l'acné

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article Cet été, soignez votre peau naturellement est apparu en premier sur Snap221.info.