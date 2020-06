Ce n’est plus une nouvelle qu’Angelina Jolie et Brad Pitt, ne sont plus ensemble après de nombreuses années passées en tant que couple.

Malgré l’attention médiatique que leur séparation avait suscitée, le duo avait été très discret sur les raisons de leur divorce.

Cependant, l’actrice a finalement décidé de faire la lumière sur la raison de leur séparation. Selon des informations recueillies auprès de Pop Culture, Angelina Jolie a déclaré que se séparer de Brad Pitt était la bonne chose à faire et qu’elle avait pris la décision pour le bien-être de la famille.

Révélant plus de détails, Jolie a déclaré que beaucoup de gens ont profité de leur silence pour répandre de fausses histoires et qu’elle rappelle constamment à leurs six enfants qu’ils connaissent leur propre vérité.

Dans une nouvelle interview publiée par Vogue India, Angelina Jolie a pris la parole au sujet de sa rupture avec Brad Pitt. «Je me suis séparée pour le bien-être de ma famille. C’était la bonne décision, assure-t-elle. Je continue de me concentrer sur leur rétablissement. Certains ont profité de mon silence, et les enfants voient des mensonges sur eux-mêmes dans les médias, mais je leur rappelle qu’ils connaissent leur propre vérité. En fait, ce sont six jeunes très courageux et très forts.»

Agelina Jolie avait confié au magazine Harper’s Bazaar en 2019 : “Mes enfants me connaissent, et ils m’aident à me retrouver et à m’accepter. Ils ont traversé beaucoup de choses. Mais j’ai appris de leur force. En tant que parents, on encourage nos enfants à accepter ce qu’ils sont, et à savoir que tout ce qu’ils ressentent dans leur coeur est juste. Et donc, quand ils nous regardent, ils nous souhaitent la même chose”.

Brad Pitt était marié à une autre actrice, Jennifer Aniston, mais les choses ont pris un autre tournant après qu’il ait commencé à travailler avec Angelina Jolie sur le tournage du film Mr and Mrs Smith.



Brad Pitt et Aniston étaient mariés de 2000 à 2005. Malgré cela, les deux semblent ressusciter leur amitié en recourant à leur relation ces derniers temps.

Pitt a récemment été repéré en train de faire un doux câlin à Aniston lors d’une remise de prix.

AfrikMag

