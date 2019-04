Le préservatif ou condom est un étui mince et souple, imperméable au sang ainsi qu’aux sécrétions vaginales et péniennes, fabriqué en latex ou en polyuréthane. Il en existe deux types : le préservatif masculin et le préservatif féminin, d’introduction plus récente. Le premier est aussi nommé plus familièrement capote, ou capote anglaise en français européen.

