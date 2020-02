Le double ballon d’or africain était présent lors de la cérémonie de pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio. Au micro de wiwsport.com, El Hadj Ousseynou a clarifié le débat sur sa présence dans la tanière. Celui que l’on appelait le « Bad Boy » s’est voulu clair. Question – réponse…

El Hadj Diouf, quel est votre rôle dans la tanière? C’est une question que se posent les gens…

« Pourquoi les gens se posent ces questions (sourire). Ils doivent savoir qu’El Hadj Diouf, c’est la plus grande légende du football sénégalais, jamais existé. Et aujourdhui, je me dois d’accompagner mes petits-frères. Je ne le fais pas pour quelque chose. Je fais juste un devoir symbolique, celui de redonner au Sénégal ce qu’il m’a offert. C’est une passion. Mais aussi aider cette équipe à gagner beaucoup de choses. »