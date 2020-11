Cette femme aux courbes impressionnantes charme tous les hommes de petite taille

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Les grandes célébrités africaines et internationales ont la possibilité de s’offrir toutes les femmes mais à l’exception d’une, du moins très différente. Pourtant, ils en crèvent de faim. Cependant, elle est le trophée d’une bataille entre hommes de petite taille, gagné d’avance par l’un d’entre eux.

Dotée d’une beauté irrésistible et d’une forme impressionnante, notre mystérieuse femme n’a cependant yeux que pour un seul homme de petite taille. Quel est donc cette femme mystérieux qui fait chavirer les hommes de petite taille, des célébrités et même des présidents ?

Vous seriez peut-être surpris, pourtant c’est une vérité absolue. L’influenceuse et chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao fait craquer les hommes de petite taille qui désirent tous la voir comme trophée. Avec ses rondeurs extraordinaires, il est difficile de résister à son charme.

Et les grandes personnalités publiques et autres rêvent de l’avoir. Il y a peu, des rumeurs à propos d’une idylle entre un président africain et la star ivoirienne avaient faire le tour des réseaux sociaux. Il s’agissait en effet, du président béninois, Patrice Talon qui pourrait-il côtoyait très souvent la go bobaraba.

Ce qui est bon dans les rumeurs, est qu’il y a forcément une part de vérité puis qu’Eudoxie Yao ne cesse de pousser le bouchon jusqu’à se dénuder quasiment pour le plaisir de ses milliers de fans dans lesquels figuraient nombreuses célébrités et grandes personnalités africaines et internationales sans oublier nos «Grand» petits.

Par ailleurs, starisée grâce à sa forme plantureuse et aux nombreux buzz dans lesquels elle est citée, la chanteuse ivoirienne, Eudoxie Yao n’en a visiblement pas encore fini de mettre plein la vue à ses fans qui se délectent de la consommer des yeux.

«C’est vrai que j’aime me mettre en sexy par moment, mais j’ai des limites», confie la bimbo ivoirienne, alors qu’elle était citée dans une vidéo à caractère pornographie publiée sur un site dédié à ce genre de films. N’empêche que sur son Instagram, Eudoxie Yao se lâche complètement.

«Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées, Bonsoir mes loves», déclare Eudo, avant de poster une photo d’elle en tenue de vérité, dévoilant ainsi ses rondeurs et son corps de rêve.

C’est ce qui exciterait même nombreuses personnalités publiques dans leur coin sans pour autant avoir accès à l’intimité de cette dernière parce que c’est uniquement réservé à son chéri qui n’est personne d’autre que le chanteur guinéen Grand P. Donc, les autres «Grand» ne peuvent que se contenter des nudes de la bimbo ivoirienne de loin.

Et vous ? Quelle est votre sentiment au travers de ses photos ?