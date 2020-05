Le Real Madrid rêvait de s’attacher les services de la vedette de Liverpool, Mohamed Salah, quelques mois avant la finale de Ligue des Champions 2018, perdue par Liverpool. Mais ce dernier serait considéré intransférable.

Auteur d’une saison excellente avec Liverpool en 2018, Mohamed Salah était dans le collimateur de plusieurs cadors européens comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, mais surtout le Real Madrid de Zinedine Zidane. C’est ainsi qu’une offre est arrivée seulement quelques mois avant la finale de Ligue des Champions perdue par Liverpool face au Real Madrid, en 2018. Mais l’international égyptien de Liverpool aurait refusé cette offre du Real Madrid.

Dans une interview pour OnTime Sport, l’ancien adjoint de Hector Cuper, qui était sélectionneur de l’Egypte, Hany Ramzy, est revenu sur une discussion qu’il aurait eu avec Mohamed Salah en 2018, lors d’un entraînement de la sélection égyptienne en Suisse : « Quand je travaillais pour Hector Cuper, nous avions un entraînement en Suisse, en mars 2018. J’étais en train de parler avec Salah, et il m’a dit que le Real Madrid lui avait transmis une offre. L’offre était vraiment bonne, mais Salah en a discuté avec moi, et avec M. Cuper, et il a décidé de rester à Liverpool, parce qu’il était bien là-bas ».

Arrivé en 2017 chez les Reds en provenance de l’AS Roma, moyennant 42 M€, l’international égyptien a explosé au plus haut niveau lors de la saison 2017/2018, atteignant déjà une première fois la finale de la Ligue des Champions (défaite 1-3 face au Real Madrid après qu’il ait dû sortir très vite sur blessure). La saison 2017-18 reste certainement à ce jour la campagne la plus aboutie de Mohamed Salah. Mohamed Salah est sous contrat jusqu’en 2022 à Anfield.

Cette saison 2017-18 était également restée dans l’histoire pour Zinedine Zidane. Le Real Madrid a remporté sa troisième Ligue des champions d’affilée, performance inédite, grâce à sa victoire face à Liverpool (3-1) avec notamment un but d’anthologie de Gareth Bale et deux boulettes du gardien des Reds Loris Karius, samedi à Kiev. Mais jeudi 31 mai 2018, Zinedine Zidane a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur du Real Madrid lors d’une conférence de presse surprise à Madrid en présence de son président Florentino Pérez.

Article publié par Sanslimites

L’article Cette proposition alléchante de Zinedine Zidane qu’a refusée Mohamed Salah est apparu en premier sur Snap221.info.