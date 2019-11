Malgré les précisions du groupe audiovisuel privé français CANAL+, comme quoi la chaîne « HELLO » destinée à la communauté LGBT ne figurera pas dans le bouquet que Canal Horizon diffuse au Sénégal », Jamra ne l’entend pas de cette oreille.

Dans un communiqué parvenu à L’As, l’Ong estime : « Tout le monde sait que ce groupe audiovisuel est un professionnel des effets d’annonce sur fond de ballon-sonde. C’est ainsi qu’il avait réussi, durant l’année 2000, en dépit des timides grincements de dents dans les milieux des éducateurs et des pères de familles avisés, à endormir l’opinion sénégalaise pour faire passer sa scandaleuse série Confessions érotiques ».

Aujourd’hui, selon Mame Mactar Guèye et Cie, « CANAL revient à la charge dans sa fâcheuse manie de vulgarisation des contre-valeurs, en créant HELLO, cette chaine qui, selon les responsables mêmes du service du marketing du Groupe CANAL+, est exclusivement dédiée aux œuvres et à la création LGBT » (lesbian, gay, bisexual, transgender) ».

Pour ne pas avoir à « jouer le rôle du médecin après la mort, face à ces inquiétantes velléités de CANAL+ de faire l’apologie de l’homosexualité dans la société sénégalaise », le Bureau exécutif de JAMRA compte adresser, au terme de sa réunion hebdomadaire prévue aujourd’hui, sous la signature de Imam Massamba Diop, une « saisine préventive » au gendarme de l’audiovisuel, en l’occurrence le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) dirigé par Babacar Diagne.