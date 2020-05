Le FC Chambly annonçait ce mercredi une première recrue pour la saison prochaine. L’arrivée de Cyril Zabou (23 ans) en provenance de Bourges. Le club de l’Oise continue sur sa lancée et vient d’officialiser un deuxième renfort pour la saison à venir nommé Bradley Danger (22 ans).

Le défenseur central polyvalent arrive de l’échelon inférieur, dans lequel il évoluait avec Avranches, et peut jouer également comme latéral droit. Il a signé avec son nouveau club un contrat d’un an, plus une autre année en option en cas de maintien. Le club, dixième de Ligue 2 cette saison, l’a observé à plusieurs reprises et en avait fait une priorité au mercato. Formé au Havre, Bradley Danger a remporté l’Euro U17 avec l’équipe de France en 2015.