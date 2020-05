La direction technique nationale et la commission médicale ont demandé l’arrêt définitif de la saison. Les deux structures dirigées par Moustapha Gaye et Charles Kinkpe l’ont mentionné dans leurs rapports selon le journal Record.

« La direction technique avait lancé des consultations auprès des techniciens locaux qui étaient presque tous d’accord pour un arrêt. Charles Kinkpe est dans la lutte contre le Covid-19 et donc plus informé. Car sa structure sanitaire, l’Ordre de Malte accueille les malades du coronavirus. L’autre facteur est que les joueurs viennent de l’intérieur du pays et les déplacements ne sont pas autorisés » rapporte une source du quotidien.

Ce dernier d’ajouter que le bureau fédéral se réunit ce mercredi pour étudier les différents rapports et prendre une décision qui sera soumise au comité directeur pour validation.

wiwsport.com

wiwsport

L’article Championnat local: La saison 2019-2020 risque de ne pas reprendre est apparu en premier sur Snap221.info.