En remportant onze médailles dont une en or, dans les catégories seniors, juniors et cadets, le Sénégal a pris la quatrième place des Championnats d’Afrique de karaté, informe l’Evidence.

Les karatékas sénégalais Maguette Seck, Maguette Mbaye et Maman Amina Ndione ont remporté dimanche des médailles de bronze, permettant à leur pays d’occuper la cinquième place derrière le Maroc (premier), l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie. Samedi, les Lionnes ont remporté le titre continental en équipe.

Grâce au bronze remporté en équipe par Oumar Diop, Lahat Cissé et Abdourahmane Mondour Sène, le Sénégal a pu briguer la quatrième place.

