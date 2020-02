Touch Entertainement convie la presse nationale et internationale à la journée de lancement de la nouvelle production de l’artiste chanteuse Viviane Chidid le samedi 08 février, au Sea Plazza.

Au menu, le VIVIDAY démarrera à partir de 10H, avec une présentation du projet aux journalistes.

Une séance de dédicaces en communion avec le grand public

Suite aux récentes informations parues dans la presse, mettant en cause un agent de l’artiste sur une affaire de faux et usage de faux, de traffic de visas, abus de confiance, Touch Entertainment informe que la journée de présentation de l’album ” BENEEN LEVEL” se limite à la séance de dédicaces et d’écoute prévue à partir de 15H ce samedi 08 février, au Sea Plazza, à partir de 15H.

En espérant une excellente collaboration comme toujours, nous vous adressons nos cordialités les meilleures.

SERVICE COMMUNICATION

– Maman Téni 77 535 48 99

– Pa Assane Seck 77 810 36 70