La mort de George Floyd a déclenché des manifestations chaotiques à Minneapolis. Des bâtiments sont en feu et des centres commerciaux ont été pillés par des manifestants.

Des vidéos partagées en ligne montrent des émeutiers déshabillant les étagères des magasins et emportant des marchandises. Ils ont également incendié des magasins et tenté de s’introduire dans une banque.

Minneapolis – Les magasins pillés incluent Target, Wendy’s, Walmart et AutoZone. Des émeutiers ont également pulvérisé des graffitis sur les murs de Wendy’s et tenté de démolir un guichet automatique, comme beaucoup ont ignoré les appels de l’avocat de la famille Floyd et du gouverneur du Minnesota Walz à protester pacifiquement mercredi soir.

Des images sur les médias sociaux ont montré que la société de pièces automobiles AutoZone était en flammes alors que des gens étaient vus lancer des pierres à travers ses fenêtres.

Minneapolis , Au magasin Target, près du lieu du meurtre de Floyd, l’intérieur du magasin était en ruine. Le magasin avait été vidé par des manifestants et les marchandises restantes sont projetées sur le sol.

Certains manifestants ont fait des ravages dans l’enceinte de la police, poussant les barrières et brisant les fenêtres du site.

Les manifestations à travers la ville surviennent après que George Floyd, un père de deux enfants de 46 ans, a été tué lorsqu’un policier s’est agenouillé au cou pendant plus de 6 minutes en l’arrêtant.



Les 4 officiers impliqués dans sa mort ont été licenciés mais des manifestants demandent qu’ils soient poursuivis.

