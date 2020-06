Tandis qu’en France, le gouvernement a levé le confinement le 11 mai dernier, le déconfinement a déjà commencé progressivement début mai à Monaco. Et tandis qu’on a récemment pris des nouvelles d’Adriana Karembeu, qui habite la principauté avec son mari, Aram Ohanian, et leur fille, Nina, le prince Albert II et sa femme Charlene Wittstock ont également repris une vie (presque) normale.

Sortez masqués

C’est ainsi que dans un post partagé sur le compte officiel de la princesse, on a découvert les parents des jumeaux princiers, Gabriella et Jacques, de sortie, masques sur le bout du nez. Le couple a posé pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco Afrique du Sud (le pays d’origine de l’ex championne de natation), avec un “message de solidarité et de résilience” qui réunit désormais une communauté de plus en plus large autour d’une devise symbolique : “ensemble nous sommes forts”.

Il est désormais inscrit sur des masques offerts aux monégasques, tandis que le Gouvernement Princier, les institutions, les partenaires et entreprises du Rocher portent désormais cet étendard. Par ailleurs, les 13 et 14 juin prochain, c’est ce même slogan que la jeune maman portera en participant virtuellement aux 24 Heures du Mans à bord de la Ferrari numéro 54 “Stronger Together”. Tout un symbole.

Le 19 mars dernier, le prince Albert de Monaco, âgé de 62 ans, avait annoncé qu’il s’était fait tester positif au Covid-19. Dans un communiqué officiel, le Palais Princier annonçait que “son état de santé n’inspire aucune inquiétude”, et qu’il allait être “suivi de près par son médecin traitant et des spécialistes du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG)”.

Il n’a pas arrêté de travailler

Pendant toute le durée de sa maladie, il avait “continué de travailler depuis le bureau de ses appartements privée, en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu’avec ses plus proches collaborateurs”.

>> A voir aussi : Découvrez la nouvelle photo officielle du Prince Albert et la princesse Charlène de Monaco

F.A

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Charlene de Monaco : après la maladie d’Albert, elle est sur ses gardes… est apparu en premier sur Snap221.info.