Ce jeudi 4 mai 2020, Charles Blé Goudé a accordé une interview à la chaîne internationale France 24. Lors de cette interview l’ancien patron de la galaxie patriotique a indiqué qu’il “tend la main au président ivoirien Alassane Ouattara”, et a exprimé son souhait de rentrer en Côte d’Ivoire.

Lors de son interview accordée à France 24, Charles Blé Goudé a annoncé une coalition avec la société civile pour les combats futurs. Bien avant cette annonce, l’ancien ministre a manifesté son souhait de rentrer en Côte d’Ivoire. Il entend tendre la main au président Alassane Ouattara.

“Je compte rentrer chez moi et je pense que tout cela se discute”, a-t-il déclaré. Poursuivant, il a déclaré ceci : “faire la paix après une crise aussi profonde comme celle que notre pays a connue ne se fait pas à coup de bâton magique. Il faut sûrement qu’il y ait un peu de volonté et la mienne existe. Je tends la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe”.

Relativement aux poursuites judiciaires engagées contre lui en Côte d’Ivoire, notamment les accusations de viols, de meurtre et actes de torture, perpétrés lors de la crise postélectorale, Charles Blé Goudé a indiqué qu’il a foi que cette affaire se règlera à l’ivoirienne.

Concernant la présidentielle de 2020, l’ex-patron de la galaxie Patriotique a précisé qu’il ne sera pas candidat si son mentor, Laurent Gbagbo se présente. Il a refusé de faire des commentaires sur l’alliance entre le PDCI et le FPI, qui s’organisent pour fusionner leurs énergies pour l’élection présidentielle à venir.

Notons que l’ancien ministre Charles Blé Goudé et l’ex-président, Laurent Gbagbo ont été arrêtés après la crise postélectorale de 2011. Ceux-ci avaient été déportés à la cour Pénale internationale (CPI), et accusés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

