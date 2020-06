“Je suis trop vieille pour ces conneries !”

Ce n’est plus un secret pour personne, Charlize Theron ne se laisse pas faire. Il y a quelques années, elle s’en était prise de manière virulente à Cyril Hanouna . Invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l’animateur avait embrassé la traductrice devant l’actrice, sans lui demander son avis. Un geste qui n’avait pas du tout plu au mannequin sud-africain qui l’avait alors interpellé : “vous pourrez peut-être lui demander la prochaine fois”. Depuis, Cyril Hanouna ne cesse de rappeler ce moment en précisant que Charlize Theron était la pire invitée de toute l’histoire de Touche Pas à Mon Poste.

Ce lundi 22 juin, l’actrice a décidé de rendre une nouvelle fois des comptes. Invitée dans l’émission radio d’Howard Stern, elle s’est confiée sur sa relation avec Sean Penn et a tenu à faire une mise au point. Elle a démenti les rumeurs de fiançailles avec lui : “Ce n’est pas vrai, non. Je n’ai pas failli me marier avec Sean, ce sont des conneries ! On est sortis ensemble, c’est tout ce qu’on a fait. On a vécu une relation, oui. Nous étions clairement exclusifs, mais ça n’a pas duré beaucoup plus qu’un an. Nous n’avons jamais emménagé ensemble. Je n’ai jamais été sur le point de l’épouser. Rien de tout ça.”

Mère célibataire de deux enfants, Jackson 8 ans et August 5 ans, le mannequin semble plus heureuse que jamais. “Je n’ai jamais voulu me marier. Cela n’a jamais été quelque chose d’important à mes yeux. Avec mes enfants, je ne me suis jamais sentie seule, isolée. En ce moment, ma vie ne donne pas beaucoup de place pour une relation sérieuse (…) Je suis trop vieille pour ces conneries !”

Par J.F.