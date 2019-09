Face à la recrudescence des tragédies, le Chef de l’État, Macky Sall a réagi sur son compte Twitter. « J’invite les Sénégalais à la plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur surtout en cette période d’intempéries », a-t-il écrit.

Par ailleurs, le président de la République a présenté ses condoléances aux familles des victimes de la foudre et personnes décédées hier lors du naufrage d’une pirogue au large de Dakar.

J’invite les Sénégalais à la plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur surtout en cette période d’intempéries.

Mes condoléances aux familles des victimes de la foudre et personnes décédées hier lors du naufrage d’une pirogue au large de #Dakar. #kebetu

— Macky Sall (@Macky_Sall) September 17, 2019