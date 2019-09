La ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, et sa collègue des Mines et de la Géologie, Aissatou Sophie Gladima, se sont rendues, avant-hier samedi, à Joal pour présenter les condoléances du Gouvernement aux familles des 4 pêcheurs ayant perdu la vie en mer la semaine dernière. A cette occasion, la délégation a exprimé la solidarité du gouvernement et celle du chef de l’Etat à l’endroit des familles des victimes.

Comme il est de coutume à chaque fois qu’un tel drame se produit, Aminata Mbengue Ndiaye a remis une enveloppe d’un million Fcfa à chaque famille de victime, soit 4 millions Fcfa au total. Le capitaine de la pirogue Ibrahima Ba, et son équipage composé de Soulèye Ndour, Daouda Koly Ndiaye et Djibi Diop ont péri en mer lors d’une forte pluie qui s’est abattue sur la Petite Côte durant la journée du lundi.