La mosquée de Yorobodi a été détruite ce samedi 30 mai 2020 par des individus venus d’Abidjan selon des témoins. Venu pour une réunion de son parti, Kobenan Kouassi Adjoumani a apporté son soutien au Cheick Mounirou Ouattara, exfiltré à Bondoukou.

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani fils de la région du Gontougo a apporté son soutien au Cheikh dans l’épreuve difficile qu’il traverse en ce moment. Accompagné de certains cadres de la région dont le directeur général des Douanes Pierre Da, ils ont rendu visite au Cheick et l’ont reconforté à sa résidence à Bondoukou ce dimanche 31 mai 2020. Ainsi une tonne de riz des pâtes alimentaires et d’autres vivres ont été remis au Cheick.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Gon crée AGC TV et se lance sur les traces de Soro sur les réseaux sociaux

« Ce matin je l’ai vu triste. Il est triste parce qu’il a joué un rôle important dans ce pays. Il a aidé la Côte d’Ivoire, il a prié pour la Côte d’Ivoire. Beaucoup de gens sont venus le voir, il a prié pour eux. Il a un bon coeur, il n’est pas méchant. Un tel monsieur qui connait aujourd’hui des péripéties, il est de notre devoir de venir le soutenir. De venir lui dire de ne pas avoir peur parce que Dieu est avec lui. C’est parce que Dieu est avec lui qui est ici. Qu’il rende gloire à Dieu et qu’il ne pense pas à ce qui s’est passé. Nous sommes avec toi et Dieu est avec toi », a déclaré le ministre Adjoumani.

Kobenan-Kouassi-Adjoumani-a-rendu-visite-au-Cheick-Mourinou-Ouattara-le-31-mai-2020-à-Bondoukou

Le Porte-parole du Cheick a pour sa part réitéré la reconnaissance de celui-ci au ministre. « Le général de la gendarmerie nationale vient pour son audition », précisie-t-il. Aussi, le porte-parole a-t-il insisté sur la nécessité de la sécurité de sa résidence tant à Bondoukou qu’à Yorobodi parce que dit-il : « Il a une documentation historique ». Notons par ailleurs qu’un couvre-feu a été instauré de 20h à 6h à Yorobodi.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Selon divers témoignages dont celui de Islam Info, « il y a quatre mois, le grand opérateur économique d’Agnibilekro, Ali Ouattara s’est proposé d’effectuer des travaux d’extension de la grande mosquée du village. Une proposition qui a été bien accueillie par les villages qui rêvait déjà d’avoir un édifice religieux digne de ce nom. Un détail va cependant diviser les habitants de ce village. Une partie de la population a souhaité que la mosquée soit détruite entièrement et reconstruite par l’opérateur. Or l’autre Camp avec à sa tête le Cheick Mounirou a opté pour une simple extension et rénovation tout en préservant les minarets qui pour lui, sont l’œuvre de leurs ancêtres. D’où la division ».

Prince Beganssou

Adjoumani Imam Yorobodi. Adjoumani Imam Yorobodi

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-ivoire-adjoumani-apporte-son-soutien-imam-yorobodi/”Afriksoir

L’article Cheick Mounirou Ouattara, imam de la mosquée de Yorobodi, reçoit la visite d’Adjoumani : « Je l’ai vu triste » est apparu en premier sur Snap221.info.