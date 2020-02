L’ex maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye dénonce les attaques dont font l’objet la population de Nguet Ndar. Et il n’a pas hésité à tacler les donneurs de leçons de morale aux pêcheurs de Guet Ndar suite au saccage des bâtiments de la Senelec (Société nationale d’électricité du Sénégal) et de l’Omvs (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) lors de leur manifestation pour exiger les licences de pêche.

Leçons…

« Guet Ndar n’a besoin de leçons à recevoir de personne et nous n’en recevrons de personne. Nous savons ce que les Dakarois font quand ils sont mécontents « , déclare le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2012.

PUBLICITÉ

Raison…

D’après lui, il faut savoir raison garder, il faut savoir ce qu’ils disent, c’est que Guet Ndar, la Langue de Barbarie, a besoin de 150 milliards, aucun Sénégalais, tous ces donneurs de leçons n’ont jamais rien fait pour régler ce problème-là.

PUBLICITÉ

Citoyens…

« Il faut que les gens sachent que nous sommes des citoyens et membres de ce pays. Quand le président de la République est capable d’aller à Londres, emprunter 156 milliards pour construire un stade de plus, Dakar Aréna, après le stade Demba Diop… », poursuit le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël.