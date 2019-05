“Cheikh Béthio n’ira pas en prison” : les précisions de taille de Me Ousmane Sèye

Dans une interview accordée à “Libération”, Me Ousmane Sèye, avocat de la défense du guide des Thiantacounes Cheikh Béthio Thioune, a soutenu que son client ne mettra pas les pieds en prison pour purger sa peine. Selon la robe noire, Cheikh Béthio reviendra au Sénégal et va “se constituer prisonnier”, pour mettre à plat le jugement et bénéficier d’un autre procès. (Extrait)

“Le juge l’a condamné à 10 ans de travaux forcés mai n’a pas décerné un mandat d’arrêt. Cela veut dire que si Béthio revient au Sénégal, il sera libre de tous ses mouvements. Personne ne peut le mettre en prison parce que le juge n’a décerné ni mandat d’arrêt ni mandat de dépôt.

Mieux, le juge est allé plus loin que cela. il n’a pas ordonné la contrainte par corps. donc même si demain, on exécutait la décision et que Bethio ne payait pas, personne ne pourrait le mettre en prison.Mais mon client ne se suffit pas de cela : il veut venir et être libre seulement. Il veut laver son honneur. Je rappelle qu’il est jugé par contumace.