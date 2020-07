Cheikh et Khadim font fureurs sur les réseaux sociaux. Depuis qu’ils ont repris “Pull up” de Samba Peuzzi, le duo fait le buzz.

Dans une interview accordée à Senego, Cheikh et Khadim sont revenus sur le succès de leur morceau et leur cursus scolaire : ” On a repris cette chanson sans s’attendre à un succès. A vrai dire c’est la vidéo Lemotif (sextape des mineurs aux maristes) qui nous a inspirés”, explique-t-il avant de parler de leurs études.

Khadim Peuzzi, le plus jeune du groupe est en classe de CM1: “Je suis en retard à l’école parce que mes parents ont préféré que je maîtrise d’abord le coran..” Quant à Cheikh Cissé, lui, il a préféré quitter l’école en classe de 5e secondaire pour se concentrer sur la musique.

Outre, même si leur premier single est prisé par les Sénégalais, Samba Peuzzi, le co-auteur de la chanson, n’a encore pipé mot pour encourager ces jeunes artistes.

