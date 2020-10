Cheikh Hadjibou Soumaré, chef de la mission de la Cedeao en Côte d’ivoire

Les observateurs électoraux de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont arrivés à Abidjan en prélude à la tenue de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Dix observateurs à long terme ont déjà été déployés depuis deux semaines et ont tenu des consultations avec les acteurs politiques au cours de leur séjour. Par ailleurs, quatre-vingts observateurs à court terme seront déployés très prochainement.

La mission d’observation électorale de la Cedeao est dirigée par S.E. Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de la mission doit arriver à Abidjan le 29 octobre 2020.

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao est déterminée à accompagner le gouvernement et le peuple de Côte d’Ivoire tout au long du scrutin, conformément au Protocole additionnel de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001.