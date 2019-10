Bourde pour le Gamou, Cheikh Mouhamdou Bamba Sall petit fils de Mouhamed Bamba Sall Saloum , chef religieux à yoff_Thonguor ,démarre la 25e Edition. Les activités ont démarré ce 29 octobre et prennent fin le 06 novembre 2019 .Chaque jour les activités démarrent à partir de 21h jusqu’à minuit tous les thèmes seront aborder religion sociale,politique, économique et même scientifique par Imam Mouhamdou Bamba Sall .

Cette année la Fédération dahira al ouma avec l’aide de dahira nouroul houda gère tout ce qui est organisation. La Premiére Dame , Mariéme Faye Sall sera la marraine de cette bourde et sous la présence effective de Madame Aminata Mbengue Ndiaye ministre de la pêche le jour de la clôture.