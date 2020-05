Faux décret présidentiel: quand Sonko plonge dans une piscine vide.

Dans une déclaration toujours à son image, irresponsable et irrévérencieuse, Ousmane Sonko s’attaque à un décret présidentiel qui n’existe que dans son imagination, décret qui attribuerait salaires et avantages divers aux anciens Présidents du Conseil Économique, Social et Environnemental. Le Communiqué de la Présidence de la République indique très clairement que ce décret n’existe pas. Ceci devrait clore le débat. Mais pas pour Ousmane Sonko qui après une longue période d’hibernation veut se disputer le titre d’opposant le plus radical à Guy Marie Sagna et essaye de faire feu de tout bois. Faudrait-il qu’il ait matière à débattre. Ce décret sur lequel il cherche à battre un château de sable est faux. Combien de fois faudra-t-il le répéter pour que Ousmane Sonko comprenne qu’il enfonce des portes ouvertes, prêche dans le désert et plonge dans une piscine vide! Ou Sonko est de mauvaise foi comme c’est très souvent le cas ou il n’a pas retenu grand chose de son expérience administrative. Dans les deux cas ceci est grave pour quelqu’un qui a cherché à devenir Président du Sénégal. Il est temps que les sénégalais comprennent que Ousmane Sonko est un homme dangereux, près à tout pour prospérer, y compris par la manipulation et le mensonge. Il nous trouvera toujours sur son chemin pour dénoncer ses manipulations honteuses en direction des sénégalais qu’il prend pour de grands naïfs.

Cheikh Ndiaye Responsable APR Grand-Yoff

Xibaaru

