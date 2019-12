Le journaliste sportif Cheikh Tidiane Gomis ne décolère toujours pas. Pour lui, les critères de l’Europe pour attribuer le ballon d’Or à un joueur sont à revoir.

Performances…

» Le football est un jeu collectif pas individuel et quand on doit primer quelqu’un on doit commencer par les performances collectives de l’équipe avant de prendre les performances du joueur « , confie Cheikh Tidiane Gomis.

Magouilles…

D’après le journaliste, France Football a commencé ces magouilles depuis 2010 en refusant d’attribuer le ballon d’Or à Andrés Iniesta, préférant le donner à Lionel Messi. Un vrai Scandale.

Klopp…

S’agissant de la sortie du coach de Liverpool, Jürgen Klopp, désignant Van Dijk et Lionel Messi comme favoris pour remporter le Ballon d’Or 2019, le journaliste n’a pas hésiter à descendre le coach. Pour lui, Klopp ne croit pas en Sadio Mané et c’est lui qui règle toujours les problèmes.