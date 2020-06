Cheikh Yerim Seck est dans de beaux draps. il a été arrêté et déféré au parquet tout comme les autres personnes citées dans cette affaire d’avortement. Il est à un pas de la prison. Selon une source proche du dossier, un mandat de dépôt n’est pas à exclure.

Actuellement, il est en train d’être conduit à la cave du tribunal de Dakar pour faire face au procureur de la République.

Le journaliste qui est déjà sous contrôle judiciaire, est citée dans une autre affaire d’avortement clandestin. La semaine passée, il était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Le doyen des juges n’avait pas suivi le réquisitoire du procureur. Qui avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire et la mise sur mandat de dépôt de Cheikh Yerim Seck. Il avait soutenu sur la 7tv que dans l’affaire Batiplus, la gendarmerie avait saisi 4 milliards dans des magasins de la famille Farès avant de restituer 3,4 milliards à la suite de pression de cette famille. Le journaliste avait même accusé le ministre de la justice d’être jugé et partie. Car, a-t-il expliqué, le cabinet du ministre de la Justice défend la famille Farès et qu’elle voit toutes se demandées approuvées contrairement à leur partie. Qui se voit systématiquement refuser toute requête.

