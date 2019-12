Le coéquipier de Sadio Mané avec la sélection nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté a soutenu dans les colonnes de Mirror que l’attaquant de Liverpool méritait le ballon d’Or.

Cheikhou Kouyaté n’a pas manqué de faire part de son incompréhension. Pour lui, il ne fait aucun doute, Mané aurait dû remporter le prestigieux trophée.

« Pour moi, ce Ballon d’Or est pour Sadio Mané, cela ne fait aucun doute. Ecoutez, si Sadio était un Brésilien ou un Européen, il n’y aurait pas eu de débat. C’est lui qui aurait mérité ce prix et ce n’est parce que je joue avec lui en sélection ou parce que je le connais, c’est ce que les gens ressentent en regardant le football. Il suffit de revenir en arrière et de regarder ce qu’il a fait pour le club et son pays, vous verrez à tous les postes que personne n’a été meilleur que lui. » a-t-il indiqué au Mirror, repris par Wiwsport