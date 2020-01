Dans une interview avec le quotidien Britannique, The Guardian, parcouru par wiwsport, le milieu de terrain de Crystal Palace sans langue de bois revient sur sa saison avec les Eagles, sa grande déception après la finale perdue contre l’Algérie, la programmation de la CAN 2021 et sa vie après la retraite.

« On n’aime pas ça », dit Cheikhou Kouyaté en fronçant les sourcils. « Mais que pouvons-nous faire? Ils ne nous écoutent jamais. » a dit le Lion.

Le milieu de terrain de Crystal Palace, s’en est pris au calendrier de la CAN 2021 au Cameroun, à nouveau programmée en janvier la saison prochaine.

« Imaginez si vous jouez pour un club en Europe et que vous deviez soudainement partir au milieu de la saison et laisser tomber votre équipe? C’est tellement difficile pour moi et mes frères africains », dit-il. «Personne ne veut manquer une partie de la saison, surtout à un moment aussi important de l’année. Cela nous met tous dans une position très difficile. Imaginez à quoi cela va ressembler l’année prochaine – Liverpool sera privé de trois de ses meilleurs joueurs à Sadio [Mané], [Mohamed] Salah et Naby Keïta; nous voici, Jordan Ayew, Wilfried Zaha et Jeffrey Schlupp… »

La suggestion de Jürgen Klopp selon laquelle le passage à janvier pourrait décourager les clubs européens de signer des joueurs africains a fait écho à Kouyaté, qui était du côté du Sénégal, avec également Mané qui avait perdu contre l’Algérie lors de la finale du tournoi de l’année dernière en Égypte. «Les managers doivent avoir une équipe solide sur laquelle ils peuvent compter tout le temps.» dit-il en hochant la tête.

Cela fait presque six ans qu’il a rejoint la Premier League, après avoir tenté sa chance en Europe à 17 ans. Sans permis de travail et menacé d’expulsion en France, le milieu de terrain a été adopté par son agent basé en Belgique avant d’être finalement recruté par Anderlecht. Mais ce sont ses performances pour le Sénégal aux Jeux olympiques de 2012 à Londres qui se sont avérées être la rampe de lancement pour lui et beaucoup de ses coéquipiers internationaux.

« Après les Jeux olympiques, tant de joueurs ont obtenu des contrats avec de grands clubs européens – cela a ouvert les portes à tant de membres de notre génération », dit-il. «Nous avons parcouru un long chemin … nous venons de petites villes sans rien, sans perspectives. Si vous voulez réussir, vous devez vous battre aussi dur que possible.

«Il y a tellement de grands joueurs au Sénégal mais il faut avoir de la chance pour y arriver. Pour moi, Sadio et Idrissa [Gueye], nous savions que nous devions saisir cette chance. »

Kouyaté a remporté quatre titres de champion avec Anderlecht et était étroitement lié à Arsenal avant de rejoindre West Ham en 2014. Il a d’abord trouvé difficile de changer de décor.

«Au cours de ma première année ici, chaque semaine, je voudrais retourner en Belgique», dit-il. «Mes amis me demandaient pourquoi je voulais revenir et je leur répondais: ‘C’est parce que je n’aime pas Londres.’ Mais après trois ou quatre mois, j’ai appris à connaître certains des joueurs de West Ham comme Carlton Cole, Diafra Sakho et Mark Noble – il m’a beaucoup aidé. »

West Ham a terminé septième de la deuxième saison de Kouyaté et le premier joueur à avoir marqué dans le tout nouveau stade (l’Olympic Stadium) de Londres en Ligue Europa en août 2016 . Mais son sort avec le club Londonien s’est aigri en février 2018 lorsque Tony Henry, le responsable du recrutement des joueurs du club, a été suspendu à la suite d’allégations selon lesquelles il voulait limiter le nombre de joueurs africains dans leur équipe, car certains « nous ne voulons plus de joueurs africains, en plus, ils ne sont pas assez bon. Ce n’est pas raciste, mais parfois ils (les joueurs africains, ndlr) peuvent avoir une mauvaise attitude»

Le jour où l’histoire a éclaté, sur Instagram, l’ancien capitaine des Lions avait posté : «nous ne sommes pas des animaux, encore moins à vendre. Il reconnaît maintenant que le message était en réponse directe à ce que West Ham a plus tard condamné comme «commentaires inacceptables».

«C’est parce que nous sommes si fiers d’où nous venons», dit-il. «Nous aimons le football et nous aimons avoir la chance de jouer en Europe. Nous ne voyons aucune différence entre les blancs et les noirs. Mais parfois, nous avons des gens fous que je ne comprends pas pourquoi ils disent des choses… C’est très difficile pour certains frères. Pour moi, nous devons juste oublier cela et nous concentrer sur notre travail.

«C’est la vie – parfois, vous ne pouvez rien faire. Nous parlons, nous parlons, nous parlons [de racisme] mais demain vous allez voir autre chose. Prenez votre temps pour vous concentrer sur ceux qui sont proches de vous comme votre famille et essayez de leur donner de l’amour. Oubliez le reste et vous serez heureux. »

En août 2018, les Eagles de Cystal Palace ont dépensé un peu plus de 10 millions d’euros pour s’offrir l’ancien joueur d’Anderlecht, lui permettant de renouer avec son ancien coéquipier de West Ham, James Tomkins. Malgré l’important contingent africain de l’équipe de Roy Hodgson, Kouyaté insiste sur le fait que cela n’a pas été un facteur dans sa décision.

«Je savais qu’il y avait beaucoup de joueurs africains ici, mais les Blancs sont aussi des Africains. Vous avez [James] McArthur, Luka [Milivojevic, également un ancien coéquipier à Anderlecht], James Tomkins… Ce sont des gens que je connaissais avant de venir et ils m’ont facilité les choses. L’esprit d’équipe ici est incroyable et cela a vraiment aidé mon intégration. Après neuf mois, j’avais l’impression d’être ici depuis cinq ans. »

En plus du football, il y a une autre passion qui traverse l’équipe. «Habituellement, nous allons chez chacun pour manger», explique Kouyaté. «Nous jouons à un jeu à l’entraînement et si vous perdez, nous devons venir chez vous pour manger. Parfois, nous allons chez Mama [Sakho], chez moi ou chez [Christian] Benteke. Ma femme est une très bonne cuisinière – nous avons généralement du poulet Yassa, qui est un aliment typique du Sénégal qui a beaucoup d’oignons, de moutarde et de poivrons servis avec du riz et des pâtes. C’est vraiment sympa… vous devrez l’essayer une fois. Mais c’est différent à chaque fois. Par exemple, lorsque nous allons chez Jordan, nous avons de la nourriture ghanéenne. »

La défaite du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations le 12 juillet – un «très mauvais moment» – a fait que Kouyaté avait deux semaines de congé avant la nouvelle saison. Mais sa forme exceptionnelle a joué un grand rôle dans la position de Palace à quatre points de la cinquième place avec un peu plus d’un tiers de la campagne restante. Kouyaté a marqué son premier but pour le club lors de la victoire contre West Ham le lendemain de Noël, bien que cela ait été quelque peu éclipsé par la frappe miraculeuse d’Ayew qui rappelait son père – l’ancien attaquant de Marseille et du Ghana Abedi Pelé.

«Son père est le meilleur», dit Kouyaté. «De toute cette génération… tout le monde le connaît et tout le monde l’aime. Il est une légende. Mais ce n’est pas facile si vous avez un père célèbre – vous devez être un bon joueur sinon c’est : ‘Pah, tu n’es pas aussi bon que ton père.’ Le but contre West Ham, c’était encore mieux que son père. Comme Maradona. ”

Quant à savoir si Palace peut améliorer la 12e place de la saison dernière ou dépasser le sommet de la Premier League en 2015, 10e, Kouyaté ne tient rien pour acquis. «Nous avons un objectif: terminer plus haut que nous l’avons fait l’année dernière… Mais la première priorité doit être de nous assurer d’être à l’abri de la relégation.»

Il a également de grands projets pour essayer d’imiter deux des académies de jeunes du Sénégal qui réussissent en ouvrant la sienne une fois sa carrière terminée. Génération Foot et Diambars – créés grâce au soutien de Patrick Vieira, né à Dakar – ont aidé à produire des joueurs tels que Mané, Gueye et Ismaïla Sarr de Watford au cours de la dernière décennie et Kouyaté pense que ce n’est qu’un début.

«Nous devons continuer dans cette voie, car vous pouvez voir à quel point ils ont réussi. Pour moi, c’est un rêve de faire quelque chose comme ça à l’avenir. Nous voulons aider le plus de gens possible à avoir une chance. » SOURCEWIWSPORTS