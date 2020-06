En très grande forme depuis la reprise, Manchester City se déplace sur la pelouse de Chelsea pour le compte de la 31e journée de Premier League. Après des succès probants face à Arsenal (3-0) et Burnley (5-0), les Skyblues (2e, 63 points) viseront la passe de trois à Stamford Bridge pour continuer de creuser l’écart avec Leicester (3e, 55 points) tenu en échec par Brighton (0-0). Il sera aussi l’occasion de retarder le titre des Reds, sacrés en cas de défaite des Citizens, ou de match nul ce soir. De son côté, Chelsea peut sérieusement mettre la pression sur les Foxes. En l’emportant, les troupes de Lampard reviendraient à un petit point de la troisième place.

Pour cette rencontre, les locaux alignent un 4-3-3 avec Kepa dans les buts, une défense Marco Alonso, Rüdiger, Christensen et Azpilicueta. Devant eux, le milieu est composé de Kanté, Mount et de Barkley. Enfin, l’attaque sera menée par Pulisic, Olivier Giroud et Willian. Guardiola dispose également les siens en 4-3-3, avec Ederson en dernier rempart et une ligne défensive Walker, Laporte, Fernandinho et Mendy. On retrouve Gundogan, Rodri et De Bruyne au milieu, derrière une triplette Bernardo Silva, Sterling (en pointe) et Mahrez.

Les compositions des équipes :

Chelsea : Kepa – Alonso, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta – Mount, Kanté, Barley – Pulisic, Giroud, Willian

Two changes in the Chelsea team tonight! #CHEMCI pic.twitter.com/VKM6ctmeTk — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 25, 2020

Manchester City : Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho (C), Mendy – Gundogan, Rodrigo, De Bruyne – Mahrez, Sterling, Bernardo

How we line-up at Stamford Bridge XI | Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho (C), Mendy, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling PUBLICITÉ Subs | Carson, Jesus, Zinchenko, Sane, Silva, Otamendi, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer PUBLICITÉ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/aNiLRKRQMf — Manchester City (@ManCity) June 25, 2020

