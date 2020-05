L’ancien agent d’image du milieu des Bleus et des Blues le poursuit pénalement, selon L’Equipe.

Nouari Khiari, c’est son nom, demanderait 3,8 millions d’euros à N’Golo Kanté, accusant ce dernier de ne pas lui avoir payé tout ce qui lui serait dû, notamment après la signature du joueur avec Adidas. De plus, le joueur de 28 ans n’aurait pas non plus respecté ses engagements auprès d’une fondation luttant contre les rhumatismes.

N’Golo Kanté a reçu une assignation à comparaître au tribunal le 11 mars dernier, un peu avant le début du confinement. En novembre 2019, le milieu champion du monde avait lui aussi porté plainte contre ce même agent, entre autres pour “escroquerie”.