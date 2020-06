Annoncé sur le départ de Chelsea lors du dernier mercato hivernal, Olivier Giroud (33 ans) est finalement resté à Londres car les Blues n’ont pas réussi à lui trouver un remplaçant. Depuis, le champion du monde 2018 a retrouvé des couleurs et a même prolongé son contrat , qui expirait à l’issue de la saison, jusqu’en 2021. L’ancien buteur d’Arsenal a apporté plus de précisions au sujet de cette prolongation du côté de Stamford Bridge ce mardi sur le site officiel du club londonien

«Je devais partir en janvier parce que je ne jouais pas beaucoup et j’avais besoin de plus de temps pour faire partie de l’équipe de France pour l’Euro 2020. De plus, avec la situation due au coronavirus, je ne me sentais pas vraiment à l’aise avec l’idée de déménager à l’étranger et de quitter ma famille. Je pense beaucoup à notre qualité de vie et nous avons une excellente situation ici. Je pense beaucoup à ma famille maintenant», a ainsi lâché un Olivier Giroud qui a su regagner la confiance de Frank Lampard, l’entraîneur de Chelsea. La décision de l’attaquant champion du monde 2018 a donc été guidée par la crise liée au Covid-19…