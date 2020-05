Les cheveux longs esprit bohème

Vous rêvez d’une belle et longue chevelure ondulée et volumineuse comme la jolie Katy Perry ? Cette coiffure à l’esprit bohème sera parfaite pour accompagner cette robe longue à fleurs que vous venez de repérer pour vos vacances dans le sud de la France. Pour réaliser le wavy parfait, munissez-vous de votre lisseur et réalisez de jolies boucles à 5 centimètres de vos racines. Pour un effet bohème réussi, étirez les boucles avec vos doigts (on ne veut pas ressembler à Marie-Antoinette…). Il ne vous reste plus qu’à apporter du volume pour ressembler à Katy Perry ! Le secret est d’utiliser un shampoing sec ! Le Shampoing Sec Wildflower de Batiste est parfait pour sublimer cette coiffure bohème. Vaporisez à 30 cm des racines et sur les longueurs pour un volume instantané ! Ce shampoing sec apporte au passage un coup de frais à votre coiffure, que demander de plus ?

La queue de cheval haute

Rien de tel qu’une queue de cheval haute pour affronter une longue journée de shopping entres copines. C’est LA coiffure qui ne bouge pas de la journée. Celle-ci demande en revanche quelques précieuses minutes de votre temps. Alors, si vous n’êtes pas matinale, programmez votre réveil quelques minutes plus tôt pour réaliser une queue de cheval aussi parfaite que celle de Katy Perry ! Pour un résultat impeccable, aucune petite mèche rebelle n’est tolérée. L’Huile Multi-Bénéfices de Bumble and Bumble est idéale puisqu’elle permet de dompter les frisottis ! Son petit plus ? Elle rend les cheveux instantanément plus brillants !

Les cheveux courts à la garçonne

Vous aussi vous avez envie d’un changement capillaire ? Katy Perry a opté plusieurs fois dans sa vie pour une coupe à la garçonne ! Cette coupe a, entre autres, le gros avantage de vous faire économiser quelques minutes dans votre salle de bain. Les cheveux courts sont beaucoup plus rapides à entretenir. En revanche, ce n’est pas une raison pour ne plus les coiffer (vous ne voulez pas avoir l’air de sortir du lit) ! Le secret pour sculpter et les cheveux courts : la Cire Coiffante 100% naturelle de Rahua. Elle est parfaite pour apporter de la tenue aux cheveux courts en un instant. De plus, elle est composée de carnauba, un agent naturel de tenue qui s’élimine en un seul geste.!

L’équipe Lucette

