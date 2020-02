Ce n’est pas souvent qu’on voit stade de Boston Celtics se faire tremper. Mais le grand homme sénégalais a fait sensation au NBA Dunk Contest alors que l’attaquant d’Orlando Magic, Aaron Gordon, a sauté par-dessus Tacko Fall, le centre de 7 pieds 5 pouces samedi soir. Le produit UCF à nouveau scintillé sous les projecteurs.

Fall craignait qu’il ne finisse par voter pour le principal événement du week-end, le match des étoiles NBA 2020 à Chicago, auquel il prévoyait déjà d’assister afin d’aider à entraîner le Basketball sans frontières annuel (BWB) camp. Le géant n’a jamais dépassé plus haut que les sixièmes lors du vote des fans, mais cela a néanmoins suffi à le secouer au NBA All Star Game. «J’avais vraiment peur», a raconté l’ancien Knight, sur Breakingnews. «Je priais pour que je ne participe pas au match des étoiles. Il y a tellement de gens qui méritent d’être là plus que moi. Surtout en ce moment, il y a des gens qui méritent d’être là et qui ne sont pas là. Imaginez donc si j’ai été élu aux All-Star Game. J’espère qu’un jour je travaillerai assez fort pour ne pas passer par le vote des fans», a-t-il ajouté. Le Sénégalais ne faisait pas partie du plan original du dunk de Gordon. Il a fini par participer à l’événement après que Gordon n’a pas pu convaincre l’ancien grand homme celtique Shaquille O’Neal d’être le dunkee. Finalement c’est Tacko Fall qui tiendra la balle. «Je voulais sauter par-dessus Shaq. Il ne voulait pas le faire», a expliqué Gordon. «C’était vraiment pour les gens. Tout le monde disait ‘’Tacko! Tacko!’’ J’étais content. Il est cool le mec, et dit ‘’allons-y’’. Le mec le plus grand du gymnase. Sauter sur quelqu’un qui est 7-5. C’est énorme». Cela s’est relativement bien passé, bien que l’assaut momentané des membres inférieurs de Gordon ont touché les épaules du géant Tacko Fall. Finalement Gordon a pris 47 points et arrive à la seconde place.

Intégré NBA, une opportunité pour Tacko Fall d’aider ses compatriotes basketteurs restés au pays

Alors que beaucoup sont distraits par le simple spectacle de la taille de Fall, le grand homme continue de broyer dans l’ombre. Tacko considère de telles opportunités comme faisant partie de sa propre dette pour avoir atteint la ligue, et embrasse volontiers la chance de payer une partie de ce qui a contribué à transformer sa propre vie. «Être ici signifie beaucoup pour moi, surtout en faisant ce camp l’été dernier au Sénégal. Quand ils m’ont dit qu’ils avaient un autre camp ici, je n’ai pas hésité. J’ai dit que je voulais en faire partie et aider les jeunes, en particulier chez eux en Afrique, les guider et leur enseigner tout ce que j’ai appris jusqu’à présent dans ma carrière», a ajouté Fall. «Il est de notre devoir de leur ouvrir la voie, de les guider. Pour moi, c’est une excellente façon de le faire».