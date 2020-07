Le football sera de retour en Chine. Cédric Bakambu, Christian Bassogog… vont reprendre du service après de longs mois d’inactivité.

Après plusieurs reports en raison de la pandémie du Coronavirus, la Chinese Super League reviendra le 25 juillet prochain. C’est l’annonce faite par l’Association Chinoise de Football (CFA) à travers un communiqué.

« Le combat de la Chine pour prévenir et contrôler l’épidémie a abouti à des résultats stratégiques majeurs. La situation nationale de prévention et de contrôle des épidémies continue de s’améliorer. Pour satisfaire l’envie des gens de voir la reprise de la Super League, l’Association chinoise de football a décidé, après étude de la situation, que la Chinese Super League 2020 se tiendrait à Suzhou et Dalian », peut-on lire dans la correspondance.

Deux sites sont choisis par la CFA pour la reprise du championnat chinois. Il s’agit de Suzhou et Dalian. Les clubs seront attendus sur place au plus tard le 21 juillet prochain. Christian Bassogog (Henan Jianye), Cédric Bakambu (Beijing Guoan), Jean Evrard Kouassi (Wuhan Zall), Obafétimi Martins (Shanghai Shenhua) et d’autres joueurs africains vont refouler les pelouses avec leurs clubs respectifs.

