Laura Tenoudji fait part de sa fierté

En raison de la pandémie de coronavirus, le deuxième tour des élections municipales a été reporté au dimanche 28 juin. Pour l’occasion, de nombreuses chaînes de télévision proposaient une édition spéciale. C’est le cas de France 2 qui était en direct dès 20 heures. La soirée présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse a été marquée par le lapsus du présentateur qui n’est pas passé inaperçu. Si l’ancien dirigeant de France Télévisions, Patrick de Carolis, a été élu maire d’Arles, Christian Estrosi reprend du service à Nice où il a été réélu. Et il a pu compter sur le soutien de sa femme Laura Tenoudji et de leur fille Bianca au moment de célébrer sa victoire…

Christian Estrosi entame donc son troisième mandant à la tête de la ville de Nice en s’imposant avec 59,31% des suffrages lors du deuxième tour des élections municipales. Et sa femme Laura Tenoudji n’a pu cacher sa joie sur Instagram. La journaliste qui officie sur Télématin écrit : “Félicitations mon amour. Tellement fière de toi et des Niçois”. Elle a ajouté à sa publication plusieurs cœurs. Sept photos illustrent ses propos : un selfie d’elle et de son mari mais aussi des clichés avec leur fille Bianca, bientôt âgée de 5 ans. Les internautes ont pu découvrir le couple dans le bureau du maire de Nice où trône notamment un portrait du père et de sa fille. Christian Estrosi et Laura Tenoudji ont tous les deux contracté le coronavirus pendant le confinement. Le maire de Nice a d’ailleurs affiché publiquement son soutien au professeur Raoult.

Par Non Stop People TV