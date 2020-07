Au début du mois de mars, L’Équipe annonçait que le journaliste Christian Jeanpierre allait quitter TF1 à la fin de la saison. En ce 1er juillet 2020, le commentateur sportif ne travaille désormais plus pour la fameuse chaîne de télévision et est donc libre, comme certains footballeurs. Mais alors que va faire l’homme de 55 ans à l’avenir ? Longuement questionné par le quotidien sportif, le principal concerné en a dit un peu plus sur l’un des ses projets, en plus de son documentaire «Les Invincibles» sur les Gunners d’Arsenal en 2003-2004 qui sortira prochainement «sur Canal+ et Amazon UK».

«J’ai un autre projet auquel je tiens par-dessus tout. Quand j’ai interviewé le président Macron, j’ai rencontré son conseiller Afrique, Franck Paris. Je lui ai exposé mon projet d’émission sur les footballeurs africains. Pour moi, en foot, si le XXe siècle était celui du Brésil, le XXIe sera celui de l’Afrique. On doit répondre à cette attente. Le projet est vraiment avancé, j’ai rencontré des gens intéressés. Et ça peut aller vite. Je veux démarrer avec une émission francophone qui pourra aussi avoir une version anglaise si on est content du résultat. J’ai déposé le nom de l’émission à l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle, ndlr)», a déclaré Christian Jeanpierre à L’Équipe.