En janvier dernier, Christina Milian mettait au monde un petit garçon prénommé Isaiah. Un bambin né des fruits de sa relation avec Matt Pokora, avec qui elle est en couple depuis 2017. Dès qu’elle en a l’occasion, elle n’hésite pas à faire l’éloge de son frenchie préféré.

Toujours confinée à Los Angeles, la chanteuse a été interrogée par le magazine E! sur le quotidien de sa maternité.

“Je pense que cela aurait été plus difficile si j’étais tout de suite retournée au travail, car j’aurais été submergée de culpabilité du fait de ne pas pouvoir passer ce temps avec mon bébé“, a-t-elle reconnu. “Je suis très reconnaissante pour ce moment durant lequel ma famille est réunie. C’est une véritable bénédiction inespérée. Je suis reconnaissante d’avoir Matt auprès de moi (…) C’est notre premier enfant ensemble et pour la première fois j’élève mon bébé avec son papa à mes côtés depuis sa naissance. C’est très spécial pour moi. C’est ce qui a de plus important dans la vie”.

Lorsqu’elle a donné naissance à son premier enfant, Violet, l’ambassadrice de Savage x Fenty était en instance de divorce…

Sur la même longueur d’onde, l’artiste de 34 ans rend très souvent hommage à sa compagne. Pour la fête des mères (le 10 mai aux Etats-Unis), il lui avait réservé une belle publication avec un ce message : “Bonne fête des mères à la femme la plus courageuse, la plus drôle, la plus sexy, la plus humble et la plus travailleuse avec laquelle je souhaite fonder une famille. Tu es une inspiration pour chaque âme de notre maison et au-delà. Je t’aime.”

Nos deux tourtereaux se sont bien trouvés !

Jb.

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Christina Milian : Ces mots qui ne vont pas laisser Matt Pokora indifférent… est apparu en premier sur Snap221.info.