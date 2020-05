Ensemble depuis près de trois ans, Matt Pokora et Christina Milian ont accueilli leur premier enfant en janvier dernier. Un garçon prénommé, Isaïah qui comble de bonheur leur quotidien. Ces dernières semaines, la belle a publié un bon nombre de clichés prouvant qu’elle a retrouvé une silhouette de rêve. Mais en parlant de photo, sa dernière publication a suscité beaucoup d’interrogations. Alors qu’elle présentait une nouvelle tenue, un détail a attiré l’oeil.

En effet, la chanteuse de 38 ans portait un énorme diamant à la main gauche. Serait-elle fiancée au chanteur français ? Dans les commentaires, elle a répondu à certaines interrogations, coupant court aux rumeurs d’un futur mariage. “Lol… C’est juste un truc cool à porter”, a-t-elle lâché. “Un jour (…) Ça n’arrivera pas dans un futur proche (…) Ce n’est pas la première chose que j’ai à faire dans ma liste”, confiait-elle à l’US Weekly. Pour rappel, Christina Milian a été mariée au père de sa fille Violet, le producteur et chanteur américain The Dream entre 2009 et 2010 avant un divorce prononcé en 2011.

Dans une interview accordée à Ciné Télé fin 2019, M Pokora avait donné son avis concernant le mariage. “Je ne crois pas forcément au mariage. Ce n’est pas primordial à mes yeux. Pour moi, le vrai mariage, c’est un enfant. C’est ça, le vrai lien entre deux personnes. Cela nous lie à vie alors qu’on peut casser un mariage”, avait-il répondu.

Jb.

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Christina Milian et Matt Pokora fiancés ? Les internautes intrigués par le dernier cliché de la chanteuse ! est apparu en premier sur Snap221.info.