Depuis 2009, Christophe Beaugrand fait partie des animateurs phares du groupe TF1. En une décennie, l’animateur de 46 ans a été aux commandes de nombreuses émissions cultes telles que « 50 minutes inside », « En mode Gossip », « Ninja Warrior », « Big Bounce Battle », « Secret Story » mais aussi à la présentation de plusieurs éditions du fameux « Grand bêtisier ».

Depuis 2018, il assure également la présentation de l’émission de téléréalité « La Bataille des couples » sur TFX. Et contre toute attente, Christophe Beaugrand vient de confier qu’il ne serait pas aux commandes du programme pour la troisième saison.

Christophe Beaugrand veut profiter de sa famille

Au cours d’une interview accordée au magazine Téléstar, l’animateur a révélé avoir d’autres priorités et avoir envie de se consacrer à sa famille : « Avec l’arrivée de mon fils, je ne me voyais pas partir au bout du monde tourner » La Bataille des couples «. Aucune émission, aussi belle soit-elle, ne pourra dépasser le plaisir que j’éprouve à préparer à manger à mon fils. ».

Il est vrai que le tournage du programme se déroule le plus souvent dans les Caraïbes et que l’animateur doit se trouver sur place pour animer chaque semaine, les fameuses cérémonies d’élimination après les épreuves. Pas question cette année pour Christophe Beaugrand de laisser son fils de six mois prénommé Valentin.

En couple depuis plusieurs années, Christophe Beaugrand et son compagnon Ghislain Gérin ont sauté le pas en juillet 2018 et se sont dit « oui » devant familles et amis. n Immédiatement après leurs noces, les deux hommes s’étaient lancés dans un projet de GPA (Gestion pour autrui) aux États-Unis, entamant les démarches administratives et juridiques en Californie. Grâce à une agence spécialisée, ils ont alors fait la connaissance des deux femmes impliquées pour la naissance de cet enfant : la donneuse d’ovocytes et la mère porteuse. Leur petit Valentin est le 9 novembre 2019 en Californie… et ils ont pu la ramener chez eux en France quelques semaines après sa naissance.

